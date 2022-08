The Addams Family, First Love bis House of Gucci: Die Streaming-Tipps für August

Innsbruck – Um die heißen Sommertage entspannt ausklingen zu lassen, bietet der August ein großes Spektrum verschiedenster Filme und Serien an. Etwa das bereits mehrfach verfilmte Thailand Höhlen-Drama, in dem ein zwölfköpfiges Jugendfußballteam 2018 in einer gefluteten Höhle mehrere Tage eingesperrt war, wird nun noch einmal neu aufgegriffen. Der tragische Unfall endete mit einer der weltweit aufsehenerregendsten Rettungsmissionen – „Thirteen Lives", von Oscar-Preisträger Ron Howard, ist schon seit Anfang August auf Amazon Prime abrufbar.