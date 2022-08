Kollision bei Überholmanöver in Söll: Auto überschlug sich, Paar und Kinder verletzt

Söll – Ein Überholmanöver ist einem Autofahrer (41) am Samstag in Söll zum Verhängnis geworden. Kurz nach 11 Uhr wollte der Deutsche auf der Eibergstraße an zwei vor ihm langsam fahrenden Pkw vorbeifahren. Doch als er das erste Fahrzeug überholt hatte, bog das zweite plötzlich nach links in eine Einfahrt ab.