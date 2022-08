Paar geriet in Streit: Frau (25) stürzte in Münster aus fahrendem Auto

Münster – Eine 25-Jährige ist am Samstagabend in Münster aus einem fahrenden Auto gestürzt. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Laut Polizei dürfte dem Vorfall ein Streit mit dem Lenker des Wagens, einem 24-Jährigen, vorausgegangen sein. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll die Frau plötzlich die Beifahrertüre geöffnet haben und auf den Straßenrand gefallen sein. Ein Notarzthubschrauber flog die Schwerverletzte in das Krankenhaus nach Kufstein. (TT.com)