Viele Unternehmen kommen mit der Digitalisierung nicht voran

Die Mehrheit der Unternehmen in Österreich ist in unzeitgemäßen IT-Systemen und unflexiblen Prozessen verfangen.

Wien – Unternehmen sprechen seit Jahren von der Notwendigkeit, eine digitale Transformation zu vollziehen. Trotz hoher Investitionen in dieses Vorhaben ist heute aber oftmals Ernüchterung eingetreten, zeigt eine neue Studie des Wirtschaftsberaters Roland Berger. Dieses „digitale Dilemma“, in dem sich Unternehmen befinden, entstehe meist nicht durch technische Grenzen, sondern aufgrund von organisatorischen und strategischen Versäumnissen.

„Oftmals schaffen es selbst wichtige digitale Initiativen nicht über den Status von Pilotprojekten hinaus“, sagt Jochen Ditsche, Partner bei Roland Berger. Nicht selten würden einflussreiche Fürsprecher fehlen, die den Nutzen und die Chancen der Projekte aufzeigen könnten. „Deshalb scheitern diese Vorhaben an mangelnden Ressourcen“, so Ditsche. 68 % der befragten Unternehmen gaben an, dass das digitale Dilemma auf sie zutrifft; sie würden mit der digitalen Transformation nicht gut vorankommen. Die Hauptgründe sind fehlendes technologisches Know-how (62 %) und eine unzureichende Verwaltung des digitalen Portfolios (46 %). Rund % der Befragten beschreiben die IT-Systeme ihres Unternehmens als komplex, drei Viertel davon halten sie sogar für nicht mehr überschaubar. Nur sechs Prozent gaben an, ihre Systeme seien schlank und gut handhabbar.