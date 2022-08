Erdbeben erschüttert griechische Insel Samos und östliche Ägäis

Athen – Ein Erdbeben der Stärke 4,8 hat am Sonntag in der Früh die griechische Ferieninsel Samos erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag rund zwölf Kilometer unterhalb des Meeresgrundes in der Meerenge zwischen Samos und der türkischen Ägäisküste bei Kusadasi, wie das Geodynamische Institut in Athen meldete. "Verletzte oder nennenswerte Schäden hat es nicht gegeben", sagte der Bürgermeister der Hauptortschaft Giorgos Stantzos der Deutschen Presse-Agentur.