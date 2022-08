Tiroler Bucher im EM-Finale über 100 m Delfin Fünfter

Rom – Der Tiroler Simon Bucher hat am Sonntag in Rom im Langbahn-EM-Finale der Schwimmer über 100 m Delfin Rang fünf belegt. In 51,44 Sek. verfehlte er seinen OSV-Rekord um 0,26 Sek., eine Medaille um 0,22 Sek. sowie Österreichs überhaupt erste Delfin-EM-Medaille. Im Juni war der 22-Jährige auf dieser Strecke WM-Sechster geworden. Rund 15 Minuten danach zog Felix Auböck im Foro Italico über 200 m Kraul in 1:46,60 Min. als Semifinalsechster in den Endlauf am Montag (18.06 Uhr) ein.