Pilz und Sterrer verpassten EM-Finale im Boulder

München – Vorstieg-Vizeeuropameisterin Jessica Pilz und Franziska Sterrer haben am Sonntag bei der Kletter-EM in München im Rahmen der European Championships den Finaleinzug im Boulder verpasst. Pilz wurde im Halbfinale Achte, Sterrer landete auf Rang 17. Nur die Top sechs kamen in die Entscheidung ab 16 Uhr. Beste war Vorstieg-Goldmedaillengewinnerin Janja Garnbret aus Slowenien. Ab 12 Uhr ist noch Jakob Schubert im Vorstieg-Halbfinale im Einsatz.