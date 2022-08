Von UNO gecharteter Weizen-Frachter hat Afrika als Ziel

Odessa – Nach Aufhebung der Blockade ukrainischer Getreidetransporte über See wird das erste von dem Vereinten Nationen gecharterte Schiff mit Hilfslieferungen für Afrika in den kommenden Tagen in See stechen. Die Brave Commander lade derzeit in einem Hafen nahe Odessa 23.000 Tonnen Weizen, teilt ein UNO-Vertreter mit. Ziel der Ladung sei Äthiopien.