34-Jähriger zog sich bei Paragleitunfall in Sillian schwere Verletzung zu

Sillian – Ein 34-Jähriger wurde am Sonntag bei einem Paragleitunfall in Sillian schwer verletzt. Der Österreicher startete gegen 10.15 Uhr mit seinem Schirm etwa 500 Meter westlich der Bergstation Hochpustertal in einer Seehöhe von rund 2200 Metern. Unmittelbar nach dem Startvorgang sackte er laut Polizei unerwartet ab, streifte mit dem Fuß einen großen Stein und stürzte zu Boden.