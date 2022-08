Niederländer Jakobsen holt in München EM-Gold im Straßenrennen

München – Der Niederländer Fabio Jakobsen hat sich am Sonntag Gold im Rad-Straßenrennen der European Championships in München gesichert. Der 25-jährige Tour-Etappensieger behauptete sich nach 209 km von Murnau in die bayrische Metropole im Massensprint vor dem Franzosen Arnaud Demare. Bronze ging an den Belgier Tim Merlier. Bester der sechs Österreicher in der erst seit 2016 jährlich ausgetragenen EM-Titelentscheidung war Marco Haller als 17.