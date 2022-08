Drei Bergsteiger starben bei Sturz an Andenvulkan in Ecuador

Quito – Bei einem Unglück am Andenvulkan Carihuairazo in Ecuador sind drei Bergsteiger gestorben und zwölf weitere Menschen verletzt worden. Wie die örtlichen Rettungsdienste am Samstag mitteilten, stürzten die Männer und Frauen beim versuchten Aufstieg zum Gipfel 60 Meter in die Tiefe. "Eine 47-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 45 und 50 starben bei diesem Unglück", erklärte der Rettungsdienst. Alle drei Todesopfer seien ecuadorianische Staatsbürger.