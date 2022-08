Auf den Spuren des goldenen Weins im französischen Jura

Es steckt mehr Philosophie in einer Flasche Wein als in allen Büchern dieser Welt.“ Gesagt hat das Louis Pasteur, der französische Chemiker, dem wir es verdanken, dass Milch lange haltbar ist. Pasteur, aufgewachsen in der Kleinstadt Arbois im Jura, hatte eine besondere Beziehung zum Wein: Er kaufte 1874 den Hang „Clos de Rosières“, um ein Ziel für seine Spaziergänge zu haben – und um mit Wein zu experimentieren. Tatsächlich entdeckte Pasteur, dass Mikroorganismen für die Gärung der Trauben verantwortlich sind.