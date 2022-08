Suchaktion nach Pilzsammlerin in Hopfgarten: 75-Jährige tot aufgefunden

Der Leichnam der Frau wurde in einem Wald in Penningberg entdeckt.

Hopfgarten– Trauriges Ende einer Suchaktion in der Wildschönau bei Hopfgarten: Nachdem eine 75-jährige Österreicherin am Samstag vom Pilzesuchen nicht mehr zurückgekehrt ist, konnte sie am Sonntag nur noch tot geborgen werden.

Angehörige hatte in der Früh Anzeige bei der Polizei erstattet. Sofort startete eine Suche in Oberau, wo das Auto der Vermissten lokalisiert werden konnte. Nach einigen Stunden wurde der Körper der Frau in einem Waldstück in Innerpenningberg im Gemeindegebiet von Hopfgarten leblos aufgefunden.