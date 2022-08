Betrunkener Autofahrer (20) verriss vollbesetzten Pkw in Leutasch

Leutasch – Einen schweren Unfall verursachte ein 20-jähriger betrunkener Autofahrer am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Buchener Landesstraße in Leutasch. Der Lenker war gegen 5.50 Uhr im Ortsteil Plaik in Fahrtrichtung Waidach unterwegs und hatte vier weitere Personen bei sich im Auto.