LASK bleibt nach 2:1 gegen Rapid vor Salzburg weiter Spitzenreiter

Jubel zum 2:0 durch Keito Nakamura (LASK). © APA/EXPA/ROLAND HACKL

Wien – Der LASK hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga mit einem verdienten 2:1-Heimsieg im Schlagerspiel gegen Rapid behauptet. Die Linzer liegen damit nach der vierten Runde mit einem Punkt Vorsprung auf Salzburg voran. Der Serienmeister gewann gegen den WAC ebenfalls mit 2:1. Dritter ist einen weiteren Punkt dahinter Sturm Graz nach einem bereits am Samstag eingefahrenen 4:0-Erfolg gegen Altach.

Aufsteiger Austria Lustenau fuhr beim 4:1 gegen Hartberg den zweiten Sieg ein und liegt punktegleich mit Rapid auf Platz vier. Damit gab es am vierten Spieltag ausschließlich Heimsiege. Am Samstag hatten die Wiener Austria (2:1 gegen WSG Tirol) und Austria Klagenfurt (1:0 gegen Ried) jeweils ihren ersten Saisonsieg geholt. Die Wiener Austria liegt nach dem Lizenz-bedingten Punkteabzug mit nun einem Punkt aber weiter am Tabellenende unmittelbar hinter dem WAC (2).

LASK verteidigte Tabellenführung mit 2:1 gegen Rapid

Der LASK hat das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Rapid souverän 2:1 (2:0) gewonnen und damit die Tabellenführung eindrucksvoll verteidigt. LASK-Trainer Didi Kühbauer erlebte am Sonntag ein freudiges Wiedersehen mit seinem Ex-Club, nach dem seine Mannschaft mit zehn Punkten nach vier Spielen weiter von der Spitze lacht. Für die durchgewürfelten Hütteldorfer war es drei Tage nach dem mühevollen Europacup-Aufstieg gegen Neftci Baku die erste Liga-Niederlage der Saison.

Der erneut starke Thomas Goiginger (10.) brachte die Linzer mit seinem dritten Saisontor in Führung, Keito Nakamura (43.) erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff. Der Anschlusstreffer von Marco Grüll (93.) kam zu spät. Für die Oberösterreicher war es der erste Sieg gegen Rapid seit fast drei Jahren und neun Spielen in Serie ohne Dreier gegen die damalige Kühbauer-Truppe. Das Team von Trainer Ferdinand Feldhofer, das weiter sieben Punkte auf dem Konto hat, verpatzte hingegen die Generalprobe für das anstehende Hinspiel im Play-off der Conference-League-Quali beim FC Vaduz am kommenden Donnerstag (20.00 Uhr).

LASK - Rapid - Endstand 2:1 Fußball-Bundesliga (4. Runde): LASK - SK Rapid Wien Endstand 2:1 (2:0). Pasching, Raiffeisen Arena, 6.009 Zuschauer, SR Gishamer. ~ Tore: 1:0 Goiginger (10.), 2:0 Nakamura (43.), 2:1 Grüll (93.) ~ LASK: Schlager - Stojkovic (69. Potzmann), Ziereis, Luckeneder, Renner - Michorl, Jovicic (82. Celic) - Goiginger (82. Koulouris), Horvath (34. Zulj), Nakamura (69. Balic) - Ljubicic Rapid: N. Hedl - Koscelnik (74. Schick), Sollbauer, Querfeld, Auer - Oswald (89. Wimmer), Pejic - Grüll, Kerschbaum (46. Kühn), Zimmermann (68. Druijf) - Kriwak (46. Burgstaller) Gelbe Karten: Jovicic, Zulj bzw. Grüll, Oswald Die Besten: Goiginger, Nakamura, Ziereis bzw. Burgstaller, Sollbauer

Feldhofer rotierte nach der 120-minütigen Europacup-Nacht am Donnerstag an acht Positionen durch. "Nicht ganz freiwillig", wie er betonte. Denn Yusuf Demir, Patrick Greil und Kapitän Maximilian Hofmann konnten angeschlagen nicht voll am Abschlusstraining teilnehmen und standen nicht im Kader. Einzig Goalie Niklas Hedl, Martin Koscelnik und Grüll starteten erneut für Grün-Weiß, Ante Bajic fehlte gesperrt.

Kühbauer musste im Vergleich zum überragenden 5:1 beim WAC hingegen nur eine Veränderung vornehmen, für den nach Gent verkauften Hong Hyun-seok kehrte der zuletzt gesperrte Peter Michorl in die Startelf zurück. Vor dem Anpfiff gab es in Gedenken an den kürzlich verstorbenen LASK-Vize- und Ehrenpräsidenten Helmut Oberndorfer eine Schweigeminute. Die Linzer spielten in eigens produzierten Trikots mit der Aufschrift "Danke Heli".

Trainer Dietmar Kühbauer (LASK). © APA/EXPA/ROLAND HACKL

Die 6.009 Zuschauer sorgten in Pasching für einen stimmungsvollen Nachmittag und sahen eine flotte Anfangsphase. Rapid-Flügelstürmer Bernhard Zimmermann näherte sich mit einem Schuss nach einem Eckball dem gegnerischen Tor an (5.). Dann übernahm der LASK das Kommando, die Kühbauer-Elf kombinierte sich immer wieder über links schnell in die Gefahrenzone. Nach zehn Minuten fand eine Hereingabe von Rene Renner etwas glücklich den Weg zu Goiginger, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch per Kopf über die Linie drücken musste.

Goiginger war es auch, der kurz darauf aus spitzem Winkel an Hedl scheiterte (16.). Danach fand Rapid zwar deutlich besser ins Spiel, große Torgefahr strahlte die Feldhofer-Elf aber keine aus. Nach einer halben Stunde musste LASK-Regisseur Sascha Horvath verletzt ausgewechselt werden, Robert Zulj kam daher zu seinem ersten längeren Einsatz für die Linzer. Wenig später schaffte es der 30-Jährige aber nicht, einen Abpraller aus drei Metern im Tor unterzubringen (37.). Zuvor hatte Hedl einen Goiginger-Volley stark pariert.

Der LASK war weiter die viel gefährlichere Mannschaft und belohnte sich kurz vor der Pause. Torjäger Marin Ljubicic schickte Nakamura mit einem perfekten Lochpass in die Tiefe, der 22-jährige Japaner übersprintete Hedl und traf eiskalt. Feldhofer brachte in der Pause Torjäger Guido Burgstaller und Nicolas Kühn, und sofort war Rapid torgefährlicher. Schüsse von Burgstaller (53.) und Zimmermann (55.) brachten LASK-Goalie Alexander Schlager aber nicht ins Schwitzen.

Während die Rapidler nun deutlich mehr Ballbesitz hatten, konzentrierten sich die Gastgeber auf eine sicher gestaffelte Abwehr. Der Feldhofer-Elf fehlten im letzten Drittel wie so oft in dieser Saison die zündenden Ideen, auf der anderen Seite verhinderte Hedl gegen Husein Balic die Vorentscheidung (72.). Grüll sorgte in der Nachspielzeit unter Mithilfe der Unterlatte noch für Ergebniskosmetik.

Lustenau mit zweitem Heimsieg

Aufsteiger Austria Lustenau hat auch im zweiten Saison-Heimspiel der Fußball-Bundesliga drei Zähler eingefahren. Die Vorarlberger setzten sich am Sonntag gegen Hartberg trotz frühem Rückstand mit 4:1 (2:1) durch. Dario Tadic (8.) brachte zunächst dominierende Oststeirer per Foulelfer voran. Ein Doppelschlag von Bryan Teixeira (41.) und Anderson (44.) vor der Pause brachte aber die Wende. Lukas Fridrikas (67.) und Michael Cheukoua (91.) ließ die Lustenauer weiter jubeln.

Das Team von Markus Mader hält nach vier Runden somit bei sieben Punkten und liegt als Vierter in der oberen Tabellenhälfte. Hartberg hat nach dem Auftaktsieg über Altach indes nur noch einen Zähler geholt. Die Steirer finden sich aktuell auf dem zehnten Platz wieder.

Torjubel nach dem 4:1 durch Michael Cheukoua (Lustenau). © APA/STIPLOVSEK DIETMAR

Nach einem Heimerfolg der Lustenauer sah es vor rund 3.700 Zuschauern zunächst nicht aus. Der Liga-Neuling - mit Torben Rhein neu im Mittelfeld - startete schlecht in die Partie. Hartberg holte schon nach wenigen Sekunden den ersten Eckball heraus, Tadic' Kopfball rang Domenik Schierl eine Flugeinlage ab.

Die nach dem 0:2 gegen Salzburg an drei Positionen veränderten Gäste blieben danach am Drücker. Jürgen Heil wühlte sich in den Strafraum, Lustenaus Jean Hugonet traf beim Klärungsversuch den Knöchel des Steirers. Schiedsrichter Manuel Schüttelgruber schritt nach VAR-Intervention zum Bildschirm und gab den Strafstoß. Tadic verwertete scharf über Schierls Fingerspitzen.

Austria Lustenau - Hartberg - Endstand 4:1 Fußball-Bundesliga (4. Runde): SC Austria Lustenau - TSV Hartberg Endstand 4:1 (2:1). Lustenau, Reichshofstadion, 3.723 Zuschauer, SR Schüttengruber. ~ Tore: 0:1 (8.) Tadic (Foulelfmeter), 1:1 (41.) Teixeira, 2:1 (44.) Anderson, 3:1 (67.) Fridrikas, 4:1 (91.) Cheukoua ~ Lustenau: Schierl - Gmeiner (59. Fridrikas), Maak, Hugonet, Guenouche (90. Berger) - Rhein (59. Türkmen), Grabher - Anderson, Surdanovic (90. Adriel), Teixeira - Schmid (68. Cheukoua) Hartberg: Swete - Farkas, Steinwender, Horvat, Kofler (80. Klem) - Ejupi (59. Fadinger) - Kainz, Aydin, Heil - Kröpfl (70. Sturm), Tadic (70. Paintsil) Gelbe Karten: Teixeira, Surdanovic, Fridrikas bzw. Ejupi, Swete Die Besten: Surdanovic, Anderson, Teixeira bzw. Horvat, Heil

Noch in der ersten Viertelstunde hätte die Elf von Trainer Klaus Schmidt nachlegen können, Heil schloss aber zu zentral auf Schierl ab (12.). Die Partie plätscherte mit Vorteilen für die Hartberger dann vor sich hin. Der Aufsteiger kam 40 Minuten in der Offensive überhaupt nicht an. Die ersten beiden Torschüsse saßen dann aber, wobei die Hartberger kräftig mithalfen.

Zunächst entwischte Teixeira nach Lochpass von Stefano Surdanovic Gegenspieler Patrick Farkas und düpierte TSV-Goalie Rene Swete mit einem Abschluss ins kurze Eck. Dann wurde der Franzose Teixeira an der Torlinie nicht attackiert und fand Anderson, der per Kopf aus kurzer Distanz keine Probleme hatte. Hartberg hatte in einer turbulenten Phase vor Seitenwechsel sogar noch die Ausgleichschance, Angreifer Mario Kröpfl verzog per Volley aus zwölf Metern aber deutlich.

Der FC Lustenau ließ Hartberg alt aussehen. © APA/STIPLOVSEK DIETMAR

In den fünf Minuten nach der Pause hätte es durchaus 3:1 oder 2:2 stehen können. Zunächst schloss Anderson zu zentral auf Swete ab, dann lag der Ball nach einem Eckball schon im Lustenauer Gehäuse: Schüttengruber sah beim Gerangel davor jedoch ein Foulspiel des vermeintlichen Torschützen Albert Ejupi an Surdanovic.

Nach einer Stunde wurde die Partie hitziger. Hartberg musste mehr riskieren und lief in den entscheidenden Konter. Anderson ließ rechts außen Gegenspieler Kofler stehen, der kurz davor eingewechselte Fridrikas verwertete die Hereingabe des Brasilianers. Hartberg versuchte danach vehement, den Anschlusstreffer zu erzwingen. Seth Paintsil vergab jedoch bereits in der 90. Minute das mögliche 2:3. Eine Minute später besorgte Cheukoua den Endstand.

Salzburg feierte 2:1-Heimsieg gegen den WAC

Serienmeister Red Bull Salzburg hat in der vierten Runde der Fußball-Bundesliga einen 2:1-(2:0)-Heimsieg gegen den Wolfsberger AC eingefahren. In der Red-Bull-Arena trafen Strahinja Pavlovic (20.) und Benjamin Sesko (41.) für die über weite Strecken klar überlegenen Gastgeber. Dario Vizinger erzielte zu spät den Anschlusstreffer (93.). Während die Elf von Trainer Matthias Jaissle mit neun Zählern als Zweiter einen Punkt Rückstand auf Leader LASK hat, bleibt der WAC sieglos.

Benjamin Sesko (FC Red Bull Salzburg), David Gugganig (RZ Pellets WAC), Jonathan Scherzer (RZ Pellets WAC). © EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Das Team von Robin Dutt steuert damit auf einen Liga-Fehlstart hin, ist mit zwei Punkten Elfter und damit Vorletzter und das auch nur, weil Schlusslicht Austria Wien mit drei Minuspunkten gestartet ist. Die Wolfsberger, die schon in der vergangenen Saison vier teils deutliche Liga-Niederlagen gegen Salzburg kassiert hatten, reisen nun nach Norwegen, wo am Donnerstag (19.00) das Conference-League-Play-off-Hinspiel bei Molde FK wartet. Red Bull hat am kommenden Samstag Austria Klagenfurt (17.00) zu Gast.

Salzburg-Coach Jaissle, der nach einer Mandelentzündung wieder fit an der Seitenlinie stand, ließ seine Startelf im Vergleich zum 2:0-Sieg in Hartberg unverändert. Bei den Wolfsbergern brachte Dutt nach der erfolgreichen Europacup-Reise auf Malta (4:0 gegen Gzira) unter der Woche vier neue Kräfte. So durfte im Angriff der griechische Neuzugang Nikolaos Vergos erstmals in der Liga von Beginn an stürmen.

Salzburg - WAC - Endstand 2:1 Fußball-Bundesliga (4. Runde): Red Bull Salzburg - WAC Endstand 2:1 (2:0). Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, SR Harkam. ~ Tor: 1:0 (20.) Pavlovic, 2:0 (41.) Sesko, 2:1 (93.) Vizinger ~ Salzburg: Köhn - Dedic, Solet, Pavlovic, Wöber - Capaldo, Seiwald, Sucic (75. Bernede), Kjaergaard - Sesko (75. Adamu), Fernando (58. Okafor) WAC: Bonmann - Schifferl, Baumgartner, D. Gugganig - Novak (66. Piesinger), Taferner (46. Kerschbaumer), Ballo (69. Veratschnig), Leitgeb, Scherzer (46. Jasic) - Vergos, Baribo (46. Vizinger) Gelbe Karten: Wöber bzw. keine Die Besten: Sesko, Seiwald, Kjaergaard bzw. Bonmann, Vizinger

Die Bullen übernahmen vom Anpfiff weg das Kommando und drängten die Kärntner hinten rein. Maurits Kjaergaard vergab per Volleyschuss die erste gute Gelegenheit der Gastgeber (6.). Der WAC versuchte defensiv dicht gestaffelt mit viel "Manpower" den Salzburger Dauerdruck zu bekämpfen.

Gelang ein Treffer zunächst nicht aus dem Spiel heraus, so hatte die Jaissle-Truppe die Gelegenheit, mit regelrechten Corner-Serien Standards zu üben. Beim neunten Eckball klingelte es dann erstmals im WAC-Tor: Pavlovic, der im Sommer vom AS Monaco nach Wals-Siezenheim gewechselt war, köpfelte die Sucic-Hereingabe via Latten-Unterkante zum 1:0 ein. Es war der Premierentreffer des 1,94 m großen Verteidigers.

Der Meister kontrollierte weiter das Spiel nach Belieben, Chancen für die Gäste waren Fehlanzeige. Und so legte der Favorit noch vor der Pause nach: Fernando setzte sich stark über den linken Flügel durch, seinen Querpass verwertete Sesko problemlos zum 2:0. Es war der zweite Saisontreffer des 19-jährigen Slowenen, der nach der Saison nach Leipzig wechselt.

Torjubel FC Red Bull Salzburg zum 1:0 durch Strahinja Pavlovic (FC Red Bull Salzburg). © EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Dutt brachte in der Pause drei neue Spieler, das Spiel bot zunächst allerdings weiter Einbahnstraßen-Fußball. Erst verpasste Sesko seinen zweiten Treffer, weil WAC-Keeper Hendrik Bonmann im 1:1 mit dem Slowenen die Nerven behielt (48.). Danach schauten die Kärntner im eigenen Strafraum Sesko und Luka Sucic beim Kicken zu, Kjaergaards Abschluss parierte erneut Bonmann (51.).

In der 53. Minute verzeichnete der WAC durch den eingewechselten Vizinger seinen ersten Torschuss (53.), das Schiedsrichtergespann um Alexander Harkam entschied allerdings auf Abseits. Die Kärntner wurden nun offensiver. Eine gute Chance bot sich Vergos, der nach Veratschnig-Flanke per Kopf an Philipp Köhn scheiterte (74.). Wenig später prüfte Maximilian Wöber nach Kerschbaumer-Freistoß ungewollt seinen eigenen Keeper per Schulter, doch Köhn stand auf dem Posten (82.). Vizinger traf schließlich per Kopf in der Nachspielzeit (93.). Zumindest mit der zweiten Hälfte können die Wolfsberger zufrieden sein. (APA)