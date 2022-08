Bus aus Serbien verunglückte in Bulgarien: Viele verletzte Kinder

Sofia/Belgrad – Bei einem schweren Unglück mit einem Bus aus Serbien sind in Bulgarien viele Kinder sowie Erwachsene verletzt worden. Der vermutlich durch den Fahrer verursachte Unfall ereignete sich am Sonntagabend bei der südbulgarischen Stadt Stara Sagora. Der Bus war von der Fahrbahn in Richtung Sofia abgekommen und in einem Graben umgekippt. Acht Kinder und vier Erwachsene sind mit teils schweren Verletzungen in Kliniken gebracht worden, wie das bulgarische Innenministerium mitteilte.