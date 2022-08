Auböck holte EM-Bronze über 200 m Kraul

Bronze für Felix Auböck. © GEPA pictures/ Philipp Brem

Rom – Der WM-Fünfte Felix Auböck hat in seinem ersten Langbahn-EM-Finale über 200 m Kraul die Bronzemedaille geholt. Der 25-Jährige kam am Montag in Rom auf eine Zeit von 1:45,89 Min. und distanzierte damit den viertplatzierten Italiener Marco de Tullio um 0,48 Sek.. Der Titel ging in 1:42,97 Min. an den Rumänen David Popovici, der noch 17-Jährige holte damit wie auf WM-Ebene das Kraul-Double über 100 und 200 m.

Für Auböck ist es die zweite EM-Medaille nach Silber über 400 m im Vorjahr in Budapest. Im weiteren Verlauf der Finalsession sind aus österreichischer Sicht in Semifinalläufen einerseits noch der Tiroler Bernhard Reitshammer und der Niederösterreicher Valentin Bayer über 50 m Brust im Einsatz, die beiden sind als Siebenter bzw. Elfter in die Vorschlussrunde eingezogen. Der Oberösterreicherin Lena Kreundl gelang das über 200 m Lagen als Siebentbester, dieses Semifinale ist für 19.07 Uhr angesetzt.

Reitshammer, Bayer und Kreundl zogen im Semifinale

Der 100-m-Achte Reitshammer kam in 27,42 Sek. als Siebentschnellster weiter, Bayer als Vierter vom Freitag in 27,57 als Elftbester. Der 22-Jährige hatte auf dem 100er Bronze nur um 0,04 Sek. verpasst. Ins Semifinale (19.07) zog auch Lena Kreundl über 200 m Lagen ein.

Die Oberösterreicherin markierte in 2:14,97 Min. die siebentschnellste Marke. „Meine Vormittagsbestzeit, schneller als in Budapest (WM, Anm.), deswegen bin ich sehr zufrieden", sagte Kreundl. „Das Finale geht sich vielleicht knapp aus." Die 24-Jährige hat in der auslaufenden Saison ihre Polizei-Ausbildung abgeschlossen und wird nun drei Monate im Jahr in Linz ihrem Beruf nachgehen. „Die Idee ist, dass man sich das einteilen kann. Es ist eine gute Abwechslung auch für den Kopf, die Community in der Polizei ist super. Ich habe einen fertigen Beruf, ich finde es einfach lässig."

Der Tiroler Reitshammer bezeichnete seine Chance im Sprint wie erwartet als größer als über 100 m. Der Vorlaufleistung stellte ihn einigermaßen zufrieden. „Die Zeit ist nicht allzu etwas Besonderes, aber okay." Bayer drückte seine persönliche Bestzeit aus dem Jahr 2020 um 0,09 Sek. und nahm sich den nächsten Schritt vor. „Noch einmal steigern ist das Ziel." Wie im Vorlauf zeichnete sich auch für das Semifinale ab, dass er und sein Teamkollege im selben Lauf sind. „Es gibt nichts Besseres als mit einem Teamkollegen hin- und herzufighten", meinte der 22-jährige Bayer darüber erfreut.