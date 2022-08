Reitshammer, Bayer und Kreundl zogen bei EM ins Semifinale ein

Rom – Der 100-m-Achte Reitshammer kam in 27,42 Sek. als Siebentschnellster weiter, Bayer als Vierter vom Freitag in 27,57 als Elftbester. Der 22-Jährige hatte auf dem 100er Bronze nur um 0,04 Sek. verpasst. Ins Semifinale (19.07) zog auch Lena Kreundl über 200 m Lagen ein.

Die Oberösterreicherin markierte in 2:14,97 Min. die siebentschnellste Marke. „Meine Vormittagsbestzeit, schneller als in Budapest (WM, Anm.), deswegen bin ich sehr zufrieden", sagte Kreundl. „Das Finale geht sich vielleicht knapp aus." Die 24-Jährige hat in der auslaufenden Saison ihre Polizei-Ausbildung abgeschlossen und wird nun drei Monate im Jahr in Linz ihrem Beruf nachgehen. „Die Idee ist, dass man sich das einteilen kann. Es ist eine gute Abwechslung auch für den Kopf, die Community in der Polizei ist super. Ich habe einen fertigen Beruf, ich finde es einfach lässig."