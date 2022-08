Gleitschirmpilot stürzte bei Tannheim ab: Hüttenwirt fand Schwerverletzten

Tannheim – Fast zwei Stunden dauerte es, bis am Sonntag ein schwer verletzter Gleitschirmpilot nach einem Absturz bei Tannheim gefunden wurde. Gegen 17.30 Uhr meldete ein Wanderer, dass er beobachtet habe, wie ein Paragleiter im Bereich des Lochgehrenkopfes abgestürzt sei. Sofort stieg ein Rettungshubschrauber zu einem längeren Suchflug in in dem Gebiet auf. Dieser verlief jedoch negativ.