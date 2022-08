Frankreich zog letzte Soldaten aus Mali ab

Bamako – Frankreich hat die letzten Soldaten seines Anti-Terror-Einsatzes „Barkhane" in Mali abgezogen. Sie hätten Montagmittag das westafrikanische Land verlassen, teilte der Elysée-Palast mit. Frankreich hatte den Rückzug nach neun Jahren im Februar aufgrund erheblicher Spannungen angekündigt, will sich allerdings weiter in der Sahelzone engagieren. In der Sahelzone, die sich südlich der Sahara vom Atlantik bis zum Roten Meer erstreckt, sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv.