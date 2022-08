16 Alufelgen und Reifen aus Tiefgarage in Lienz gestohlen

Lienz – Aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Weidengasse in Lienz wurden insgesamt 16 Stück Alufelgen samt Bereifung gestohlen. Zu der Tat kam es laut Polizei am vergangenen Freitag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr sowie am Samstag. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizeiinspektion Lienz ersucht um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/7230. (TT.com)