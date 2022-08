ORF-Sommergespräch: Kogler erteilt Neuwahlen deutliche Absage

Bei der zweiten Runde der diesjährigen ORF-Sommergespräche musste am Montag der Grünen-Chef Werner Kogler Julia Schmuck und Tobias Pötzelsberger Rede und Antwort stehen.

Wien – Schon im Vorfeld des Auftritts am Montag hatte Werner Kogler eine Botschaft platziert. In Anlehnung an Kanzler Karl Nehammers (ÖVP) Aussage vom Mai hinsichtlich einer Gewinnabschöpfung bei Energiekonzernen sprach sich Kogler dafür aus, die „Übergewinne“ zu besteuern. Von der Industriellenvereinigung kam postwendend eine Absage zu solchen „Sommernachtsträumereien“. Kogler verteidigt eine „Steuer auf Übergewinne“ als sozial gerecht.