Mutter von zwei kleinen Kindern wohl von Ex-Partner getötet

Mühldorf am Inn – Bei einem Gewaltverbrechen im deutschen Mühldorf am Inn in Bayern ist eine Mutter von zwei kleinen Kindern getötet worden. Der 33-jährige Ex-Partner der Frau soll die 35-Jährige vor ihrem Wohnhaus angegriffen und durch Stiche schwer verletzt haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachbarn eilten der Frau am Sonntagabend sofort zu Hilfe und verständigten den Notruf.