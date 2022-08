Zweieinhalb Jahre Haft für Dieb mit mehreren Identitäten

Innsbruck – Offenbar unverbesserlich ist ein vermutlich 62-jähriger Ungar. Vier Identitäten des Mannes sind der österreichischen Justiz bis heute bekannt. Unter der Identität eines heute 62-Jährigen wurde der Mann jedoch schon öfters amtsbehandelt – und verurteilt. Immer wegen Einbruchsdiebstählen in Kirchen. Im Fokus: Opferstöcke. Die Relation zwischen Beute und Sanktion ist jedoch schon seit Jahren außerhalb jeglicher Relation. 2013 wurde der Ungar erstmals in Innsbruck verurteilt. 2016 setzte es für aufgebrochene Opferstöcke dann am Landesgericht Leoben schon zwei Jahre Haft.