Lieber Master statt Meister: Ein Streitgespräch über das „Land der Titel“

Innsbruck – Schon jetzt fehlen in Tirol 30.000 Facharbeiter – und: Irgendwer muss die Energiewende auch umsetzen. All die Photovoltaik-Anlagen müssen aufgebaut, Anschlüsse installiert, Wärmepumpen angebracht werden. In den vergangenen 30 Jahren stieg laut Statistik Austria allerdings die Zahl jener junger Menschen, die sich für ein Studium entscheiden, kontinuierlich (von 5,3 auf 16,5 Prozent), während jene immer weniger wurden, die sich für eine Lehre entschieden (37 auf 33,4 Prozent). Im Jahr 2020 lag der Anteil der Personen an der Bevölkerung im Alter von 25 bis 34 Jahren mit einem tertiären Bildungsabschluss bei 34 Prozent. Wird Österreich ein Land der Denker statt der Macher? Und ist das schlimm? Ein Installateur und ein Geologe in einem Streitgespräch mit überraschend großer Einigkeit.