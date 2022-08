Auto von Alko-Lenker landete in Haiming nach Überschlag in Bach: Beifahrerin schwer verletzt

Haiming – Mit reichlich Alkohol im Blut hat sich in der Nacht auf Dienstag ein 25-Jähriger im Oberland hinters Steuer gesetzt. In Haiming kam es schließlich gegen 2 Uhr zu einem schweren Unfall. In einer Linkskurve kam der junge Mann von der Straße ab, wodurch sich das Auto überschlug und etwa sechs Meter weiter im Nederbach landete.