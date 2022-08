Von Schlossfest bis Blumencorso: Festliches langes Wochenende in Tirol

Akrobaten, Schausteller und Gaukler, Musikanten, Tänzer und Künstler begeisterten gestern rund um Schloss Ambras. Mehr Fotos gibt's in der Bildergalerie unten.

Kundl, Kirchberg, Wildschönau, Innsbruck – Das lange Wochenende stand in Tirol ganz im Zeichen farbenfroher Feste und Umzüge: So luden „Die Kundler Zomkrostn“ am Samstag zum Oldtimer-Fest. Zu bestaunen waren 140 prächtige Fahrzeuge, allein 100 Traktoren.