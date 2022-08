Sperren auf der Brennerbahnstrecke in den nächsten Wochen

Innsbruck – An der Brennerbahnstrecke werden in den nächsten Wochen zahlreiche Einzelbaumaßnahmen umgesetzt. Aufgrund der Arbeiten steht die Strecke vom 20. August bis 11. September nur eingleisig zur Verfügung. Zwischen Innsbruck Hbf. bzw. Hall in Tirol und dem Bahnhof Brennero/Brenner kommt es daher zu Fahrplanänderungen und teilweisem Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen.