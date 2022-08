Ehe-Aus nach 25 Jahren: Vitali und Natalia Klitschko machen Trennung offiziell

„Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander und respektieren uns, aber wir leben schon länger getrennt in verschiedenen Städten", so Klitschko. Laut Bericht wohnt Natalia Klitschko in Hamburg, Klitschko ist als Bürgermeister von Kiew eine zentrale Figur im Krieg gegen Russland. Die 48-Jährige engagiert sich in der Hansestadt für geflüchtete Menschen aus ihrer Heimat.