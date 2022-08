Verena Altenberger: „Im Idealfall löst Kunst Empathie aus“

Schauspielerin Verena Altenberger und Regisseur Adrian Goiginger bei der „Märzengrund“-Premiere in Innsbruck. Der Film startet Freitag in den Kinos.

„Märzengrund“ ist eine Aussteigergeschichte. Es geht um einen Mann, der sich in die Berge zurückzieht und dort seine ganz eigene Form der Freiheit lebt. Was hat Sie daran interessiert?

Goiginger: Ich finde gerade das Uneindeutige der Geschichte so spannend. Ist es richtig oder falsch, dass Elias der Gesellschaft den Rücken zukehrt? Beides stimmt. Die Entscheidung ist natürlich egoistisch. Aber für ihn ist es die einzige Möglichkeit zu überleben. Das interessiert mich, weil ich nicht weiß, wie ich reagieren würde, wenn ich in so eine Situation käme. Die Frage, die für mich hinter dem Film steht, ist, ob so etwas wie Freiheit überhaupt erreichbar ist. Der Mann, auf dem die Figur von Elias basiert, soll gesagt haben, dass selbst dann, wenn er auf dem höchsten Gipfel steht, über ihm noch Flugzeuge sind, die ihn stören.