Zehnter Teil der Horror-Serie „Saw“ kommt 2023 in die Kinos

Los Angeles – Die „Saw“-Serie wird Medienberichten zufolge im kommenden Jahr mit einem zehnten Teil fortgesetzt. Wie das Branchenblatt Variety unter Berufung auf das Studio Lionsgate berichtete, soll der neue Film am 27. Oktober 2023 in die Kinos kommen. Regisseur ist demnach erneut Kevin Greutert, der beim sechsten und siebenten Teil der Reihe Regie führte. Zur Geschichte wurden zunächst keine Angaben gemacht. Auch The Hollywood Reporter und Deadline berichteten darüber.