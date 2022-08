Auf nassen Dachziegeln ausgerutscht: Mann stürzte in Schwendau vier Meter ab

Schwendau – Ein 25-Jähriger arbeitete am Dienstagvormittag auf dem Dach eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Schwendau. Plötzlich rutschte er auf den nassen Dachziegeln aus. Der Mann stürzte aus rund vier Metern Höhe auf eine Asphaltfläche. Dabei erlitt er schwere Verletzungen an den Beinen. Der Arbeiter wurde von der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)