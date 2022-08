Messerstecherei in Innsbruck: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Innsbruck – Ein 52-Jähriger ist am Wochenende vor einem Innsbrucker Lokal mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Gegen den mutmaßlichen Täter – einen 51-Jährigen – wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt.

Das spätere Opfer war am Samstag kurz nach 4 Uhr vor dem Gebäude in der Amraser Straße mit dem 51-Jährigen in Streit geraten, woraufhin dieser ein Messer zückte und dem Älteren Schnitt- und Stichverletzungen im Kopf- und Halsbereich zufügte. Anschließend ergriff er die Flucht.