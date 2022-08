Auto stürzte in Abfaltersbach über drei Meter hohe Mauer in Hauseinfahrt

Abfaltersbach – In Abfaltersbach verlor Dienstagfrüh ein 81-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und stürzte über eine Mauer in eine Hauseinfahrt. Der Mann war gegen 7.30 Uhr auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Einöd unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve über den Fahrbahnrand hinauskam.