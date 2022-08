Lebe deine Leidenschaft am Red Bull Ring

Deine Experience: Bike Training. Du liebst es waghalsig? Tollkühne Herausforderungen reizen dich? Dann begib dich auf die Spuren von Brad Binder & Co und jage während des Bike Training mit deinem eigenen Motorrad über den Red Bull Ring. Unter Anleitung der Instruktoren entwickelst du ein Gespür für die Rennstrecke und findest in kürzester Zeit deinen maximalen Speed. Wer es noch draufgängerischer mag, der bucht das Gold Paket – hier trennt sich die Zweirad-Spreu vom Weizen.

Deine Experience: Ohvale MiniGP Experience: Lautet deine Philosophie „Ich will Spaß, ich geb‘ Gas“? Wenn ja, gibt es für dich nur ein Bike bzw. ein Minibike. Die Ohvale MiniGP bedeutet Fun pur – egal, ob du ein Nachwuchspilot oder ein gestandener Rider bist. Im Vergleich zu den großen Rennmaschinen ist die Leistung geringer und du bist im Verhältnis zum Bike schwerer. Das bedeutet nichts anderes als: Du hast mehr Kontrolle und kannst dich spielerisch in Schräglagen begeben.

Deine Experience: Trial Bike Experience. Geschwindigkeit ist für dich nebensächlich, stattdessen suchst du die körperliche Herausforderung? Dann ist die Trial Bike Experience das richtige Erlebnis. Zahlreiche Sektionen mit Hindernissen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden fordern Balancegefühl, Feinmotorik und Koordination. Trial bedeutet Können im Kopf und PS unterm Hintern, weshalb nahezu jeder MotoGP-Star ein Trial Bike in seiner Garage stehen hat. Übrigens: In den Wintermonaten fährst du dort, wo sich die MotoGP-Piloten auf den Motorrad Grand Prix von Österreich vorbereiten, und zwar in den Boxen des Red Bull Ring.