Schiene statt Langlaufschuh: Greiderer erlitt Bänderriss im Sprunggelenk

Innsbruck – Der Nordische Kombinierer Lukas Greiderer hat sich am Montag beim Skirollertraining einen Seitenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Das gab der ÖSV am Dienstag bekannt. Greiderer kam beim Skirollern durch einen Kieselstein, der eine Rolle blockierte, zu Sturz und kippte dabei unglücklich mit dem linken Fuß um. Die Verletzung muss nicht operiert werden und kann konservativ behandelt werden.

Aufgrund der Verletzung verpasst der Olympia-Bronzene von Peking wohl auch den diesjährigen Sommer-Grand-Prix, der in zehn Tagen in Oberwiesenthal (GER) startet. „Sehr schade, ich hatte mich schon richtig auf die Sommer-Wettkämpfe gefreut“, bedauerte der Tiroler, aber „besser, so was passiert mir jetzt in der Vorbereitung als unmittelbar vor der Saison“. (TT.com)