Kind auf Schutzweg in Wörgl angefahren: 81-Jährige fuhr einfach weiter

Wörgl – Eine Autolenkerin hat am Dienstag in Wörgl ein Kind angefahren ist anschließend einfach weitergefahren. Die 81-Jährige fuhr laut Polizei gegen 16.30 Uhr von der B171 nach rechts in Richtung Einkaufszentrum M4 ab. Dabei erfasste der Wagen ein fünfjähriges Mädchen, das gerade mit seiner Mutter über einen Zebrastreifen ging.