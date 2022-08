Breitenbach – Ein Einbrecher stieg am Dienstagabend – vermutlich gegen 21.30 Uhr – in ein Wohnhaus in Breitenbach ein. Der Unbekannte durchsuchte die Zimmer, brach einen Schrank auf und stahl Bargeld. Dann flüchtete der Dieb. Wie hoch der Schaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest. (TT.com)