Imst – Während Polizeibeamte am Dienstag Erhebungen bei einem 32-Jährigen in Imst durchführten, stieg ihnen starker Cannabisgeruch in die Nase. Die Polizisten machten sich auf die Suche nach der Quelle. Schließlich fanden sie nicht nur Cannabiskraut, sondern auch eine bereits abgeerntete Cannabisaufzuchtanlage und Cannabisblüten. Die Drogen wurden sichergestellt. (TT.com)