Lechtalradweg wird sicherer: Farbe am Asphalt warnt die Radler

Am Lechradweg wurden Asphaltverwerfungen, die beim Spiel von Licht und Schatten schlecht gesehen werden könnten, farblich markiert.

Lechtal – Der Lechradweg zwischen Steeg und der Grenze Füssen wurde in den 1980er-Jahren errichtet. Inzwischen hatte die Natur mehr als 30 Jahre Zeit, um sich „zurückzuarbeiten“. An manchen Stellen haben Baumwurzeln den Weg unter die Asphaltdecke gefunden und diese angehoben. So manche Verwerfung ist dabei entstanden, die teils im Spiel von Licht und Schatten nur schwer zu erkennen ist. Vor allem Rennradfahrer mit schmalen Lenkern bei hoher Geschwindigkeit waren und sind gefordert.