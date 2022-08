Bergführer bei Alpinunfall am Großglockner schwer verletzt

Großglockner – Bei einem Alpinunfall am Großglockner ist am Dienstagnachmittag ein Bergführer schwer verletzt worden. Der 38-Jährige aus Villach wurde nach Angaben der Polizei im oberen Bereich des Eisleitl beim Aufstieg von einem herabfallenden Stein getroffen und dabei am Kopf und Oberkörper verletzt. Die Bergung des Schwerverletzten gestaltete sich wegen starken Nebels und starken Steinschlages zunächst schwierig.