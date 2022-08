33-Jähriger in Salzburg bei Holzarbeiten tödlich verunglückt

St. Gilgen – Bei einem Forstunfall im St. Gilgen (Flachgau) ist am Dienstagnachmittag ein 33-jähriger Mann tödlich verunglückt. Laut Polizeibericht war der Einheimische in einem Waldstück in der Nähe des Bauernhofs seiner Eltern mit Holzarbeiten in steilem und mit Felsen durchsetztem Gelände voll mit losem Holz und Geröll beschäftigt. Dabei kam es oberhalb zur Entwurzelung eines Baumes. Der Baum stürzte in Richtung des 33-Jährigen und prallte mit voller Wucht gegen ihn.