Ausdauer-Titel in Tirol vor und nach der Europameisterschaft

Innsbruck – Wenige Tage nach seinem EM-Debüt bei den Titelkämpfen in München stand der Tiroler Triathlet Tjebbe Kaindl (Tri Team Wörgl) schon wieder in der Heimat am Start – und das äußerst erfolgreich. Bei den Tiroler Sprint-Meisterschaften in Thiersee holte sich der 23-jährige Bad Häringer am Montag den Sieg vor Leo Fill (SkiTri Zirl). Bei den Damen setzte sich Sabrina Exenberger vor ihrer Teamkollegin Viktoria Siorpaes (beide LV Kitzbühel) durch. Auf der olympischen Distanz gewannen die Deutschen Luca Bauer und Sina Böhne.