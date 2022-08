Hoher Strompreis lässt in Pettneu tief blicken

Stattdessen setzt man zum Heizen künftig auf eine Erdwärmepumpe. Sieben 150 Meter tiefe Sonden werden derzeit am Vorplatz gebohrt – sie sollen in Zukunft 70.000 kW Wärme fördern. Den dadurch eingesparten Strom speist man ein und kann die zusätzlichen Investitionen in wenigen Jahren wieder hereinholen. Etwas mehr als 100.000 Euro investiert die Gemeinde an Eigenmitteln in das Projekt. Selbst wenn der Strompreis wieder auf zwölf Cent fällt, amortisiere sich das in nur zwölf Jahren, sagt der Dorfchef.