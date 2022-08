Ärzte mussten Bub nach Hai-Attacke in Florida Bein amputieren

Miami – Nach einer Hai-Attacke im US-Bundesstaat Florida haben Ärzte einem zehnjährigen Bub ein Teil eines Beines amputieren müssen. Jameson Reeder Jr. wurde bereits am Samstag beim Schnorcheln in der berühmten Urlaubsregion Florida Keys von einem rund zweieinhalb Meter langen Bullenhai angegriffen, wie die Behörden bestätigten. Der Bub wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Kinderkrankenhaus von Miami geflogen.