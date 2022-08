50-Jähriger rauchte Joint und wollte nackt in die Kirche gehen

Aalen – Berauscht von Cannabis hat sich ein Mann in der Nacht auf Mittwoch im deutschen Bundesland Baden-Württemberg splitternackt auf den Weg in eine Kirche gemacht. Der 50-Jährige gab nach Auskunft der Polizei an, einen Joint geraucht zu haben und nun nackt, wie er geboren wurde, ins Gotteshaus gehen zu wollen.