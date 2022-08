Nach Stromausfall: Entscheidungsträger in Innsbruck erstellten To-Do-Liste

Innsbruck – Die Innsbrucker Stadtregierung, Blaulicht-Organisationen, Kommunalversorger und weitere zentrale Stellen haben den großflächigen 45-minütigen Stromausfall vom 8. August zum Anlass genommen, um die "Blackout"-Krisenfestigkeit zu evaluieren. Der Ausfall habe "deutlich vor Augen geführt, was passiert, wenn plötzlich nichts mehr geht", so die Stadt am Mittwoch in einer Aussendung.