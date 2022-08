14 teure Fahrräder und E-Bikes aus Kellerabteilen in Wörgl und Kirchdorf gestohlen

Wörgl, Kirchdorf – Unbekannte haben in Wörgl und Kirchdorf insgesamt 14 Fahrräder gestohlen – darunter sechs hochpreisige Fahrräder und sieben E-Bikes. Zu den Einbrüchen in einen Fahrradkeller und mehreren Kellerabteilen einer Wohnhausanalge war es in der Nacht auf Mittwoch gekommen. In beiden Orten erbeuteten der oder die Täter jeweils sechs E-Bikes und ein Fahrrad. Wie hoch die Schadenssumme ist, konnte die Polizei noch nicht beziffern. (TT.com)