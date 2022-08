Plus

Vor knapp einem Jahr ist Felix Mitterer zurück nach Tirol gezogen. Die so genannte Tourismusabgabe will der freischaffende Autor aber nicht zahlen ‒ und Tirol deshalb bald wieder verlassen. Auch die NEOS fordern das Aus der Pflichtabgabe, die Liste Fritz will eine Reform und die Grünen eine "Ökologisierung".