Habesohn/Gardos mit EM-Medaille nach Semifinaleinzug

München – Daniel Habesohn und Robert Gardos haben im Doppelbewerb der Tischtennis-EM in München eine Medaille fix. Das ÖTTV-Duo besiegte am Mittwoch im Viertelfinale die deutschen Dang Qiu/Benedikt Duda mit 3:2 (8,10,-5,-9,11) und steht damit am Donnerstag im Semifinale. Das Endspiel findet ebenfalls am Donnerstag statt, ein Spiel um Platz drei gibt es nicht.